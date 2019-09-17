LIVE | Зеленський повертає Крим?

«Республіка Крим – Таврида» – люди Володимира Путіна не виключають перейменування анексованого Криму. На думку так званого «постійного представника Криму» при президентові Росії Георгія Мурадова, подвійна назва може закріпити за півостровом російський статус. Тим часом президент України Володимир Зеленський має кілька ідей щодо повернення півострова, які він поки що не озвучує. Як Зеленський поверне Крим? Говоримо з учасниками програми. Це –експерт з питань безпеки Микола Маломуж, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, а також колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.