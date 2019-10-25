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25 Жовтень 2019, Київ 16:49
Події

Реінтеграція Донбасу: Київ змінює свою політику?

Виплата пенсій, відновлення мосту у Станиці Луганській, послаблення економічної блокади… Нова українська влада змінює свою риторику і свої дії відносно окупованої частини Донбасу. Якою є «формула Зеленського»? Чи покращить така політика ставлення жителів окупованих територій до іншої частини України?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Костянтин Батозський, політолог, голова Агенції розвитку Приазов'я; Енріке Менендес, голова аналітичного центру Донбаський інститут регіональної політики. Ведучий: Віталій Портников.

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