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13 листопада 2019, Київ 16:29
Події

Нормандська четвірка: які ще умови висуне Путін Зеленському?

Усі перешкоди на шляху до зустрічі у Нормандському форматі зняті, повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми. В ОБСЄ підтвердили завершення відведення військ у районі Петрівського. До цього Росія висувала все нові й нові вимоги для зустрічі «нормандського квартету». Які ще умови висуне Путін Зеленському для зустрічі? Чи насправді зустріч уже маже гарантована? Говоримо з учасниками програми «Ваша Свобода». Це – експерт-міжнародник Олена Снігир і російський політолог Андрій Піонтковський.

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