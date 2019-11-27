Президент України Володимир Зеленський продовжує візит до держав Балтії. Сьогодні Зеленський зустрівся зі своїм литовським колегою, а напередодні переговорив із естонською, яка подарувала президентові України електровелосипед. Чим ще цікавий цей візити, крім електробайка, як Україна разом із Балтією протистоїть Росії? Адже Литва, Естонія, Латвія є в Європі найміцнішими союзниками України у протидії російській анексії Криму і агресії на Донбасі. Обговорюємо це з учасниками програми. А ними є: політичний експерт Ігор Рейтерович і народний депутат від партії «Слуга народу» Василь Мокан.