Біля стін Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі. Також у програмі говоримо про зміни, які президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту зміни до Конституції України. Законопроєкт ліквідовує райони, викреслює з Конституції назви областей, на місцях вводиться посада префекта. У президента все це пояснюють децентралізацією. У змінах немає «особливого статусу» для Донбасу, але пропонується аби статус адміністративно-територіальних одиниць визначався законом. Учасники програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Андрій Клочко («Слуга народу») і Олег Синютка («Європейська солідарність») Ведуча: Інна Кузнецова.