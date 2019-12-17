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17 грудня 2019, Київ 15:57
Події

Сутички під Радою. Зміни до Конституції від Зеленського

Біля стін Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі. Також у програмі говоримо про зміни, які президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту зміни до Конституції України. Законопроєкт ліквідовує райони, викреслює з Конституції назви областей, на місцях вводиться посада префекта. У президента все це пояснюють децентралізацією. У змінах немає «особливого статусу» для Донбасу, але пропонується аби статус адміністративно-територіальних одиниць визначався законом. Учасники програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Андрій Клочко («Слуга народу») і Олег Синютка («Європейська солідарність») Ведуча: Інна Кузнецова.

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