Світлана Попова – вчителька математики у школі селища міського типу Бородянка, що на Київщині. Під час окупації частини Київщини армією РФ її будинок російські військові обстріляли з танка і він згорів. Зараз подружжя мешкає у підсобному приміщенні поруч зі згарищем, що залишилося від їхнього житла. Школу російські військові використовували як штаб, зараз навчання там дистанційне. Тому Світлана Попова у себе вдома, у дворі, прилаштувала дошку і звідти проводить онлайн-уроки математики. Її чоловік також вчитель. Він зняв на відео один з таких уроків, коли надворі була температура 12 градусів, а 20-річний син опублікував відео у соцмережі TikTok і воно стало популярним. Вчителька каже, що не вважає себе героїнею, а уроки буде проводити так до самих холодів.