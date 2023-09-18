Незабаром вона отримала прізвисько «розмальовка» та статус найвідомішого будинку війни. Прообразом стала Марина Марченко. Її історію художник Гвідо ван Хелтен та вся Україна дізналися вже після – вчителька української мови залишилася у рідному місті, навіть тоді, коли в її будинок прилетів снаряд і чоловік потрапив під обстріл у черзі за водою. З початком повномасштабного вторгнення Марина Марченко все ж таки змушена була бігти до Дніпропетровської області. У свої 80 років вона продовжує викладати онлайн і вірить, що зможе повернутися додому, до зруйнованого міста, де досі дивом уцілів мурал з її обличчям.
Що сталося з вчителькою з муралу в Авдіївці і самим символом війни?
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