Що сталося з вчителькою з муралу в Авдіївці і самим символом війни?

Незабаром вона отримала прізвисько «розмальовка» та статус найвідомішого будинку війни. Прообразом стала Марина Марченко. Її історію художник Гвідо ван Хелтен та вся Україна дізналися вже після – вчителька української мови залишилася у рідному місті, навіть тоді, коли в її будинок прилетів снаряд і чоловік потрапив під обстріл у черзі за водою. З початком повномасштабного вторгнення Марина Марченко все ж таки змушена була бігти до Дніпропетровської області. У свої 80 років вона продовжує викладати онлайн і вірить, що зможе повернутися додому, до зруйнованого міста, де досі дивом уцілів мурал з її обличчям.