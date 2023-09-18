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#ВУКРАЇНІ

Що сталося з вчителькою з муралу в Авдіївці і самим символом війни?

Що сталося з вчителькою з муралу в Авдіївці і самим символом війни?
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Що сталося з вчителькою з муралу в Авдіївці і самим символом війни?

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Ось уже 10 років її обличчя – символ опору російській агресії. Портрет жінки з пронизливим поглядом ще на початку війни раптово прикрасив зруйновану дев’ятиповерхівку в прифронтовій Авдіївці, яка знаходилася під безперервним обстрілом.

Незабаром вона отримала прізвисько «розмальовка» та статус найвідомішого будинку війни. Прообразом стала Марина Марченко. Її історію художник Гвідо ван Хелтен та вся Україна дізналися вже після – вчителька української мови залишилася у рідному місті, навіть тоді, коли в її будинок прилетів снаряд і чоловік потрапив під обстріл у черзі за водою. З початком повномасштабного вторгнення Марина Марченко все ж таки змушена була бігти до Дніпропетровської області. У свої 80 років вона продовжує викладати онлайн і вірить, що зможе повернутися додому, до зруйнованого міста, де досі дивом уцілів мурал з її обличчям.

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