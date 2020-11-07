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07 листопада 2020, Київ 17:00
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Протести у Чилі: проти учасників акцій застосували водомети та сльозогінний газ (відео)

Протести у Чилі: проти учасників акцій застосували водомети та сльозогінний газ (відео)
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Протести у Чилі: проти учасників акцій застосували водомети та сльозогінний газ (відео)

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6 листопада у столиці Чилі – Сантьяго, учасників антиурядової акції протесту розігнали водометами та сльозогінним газом. Із кінця жовтня чилійці масово виходять на вулиці після того, як було ухвалене рішення відмовитися від конституції диктатора Августа Піночета на користь нової хартії, створеної громадянами. Також понад рік тому в Чилі почалися демонстрації із закликами до реформування пенсійної системи, галузей освіти та охорони здоров'я. (Відео: Reuters).

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