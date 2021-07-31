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«Вдома не всі»: на Радіо Свобода вийшов подкаст про заробітчан

«Вдома не всі» від Радіо Свобода про «сумні і радісні дороги українських заробітчан»

Радіо Свобода випустило подкаст «Вдома не всі» про життя та проблеми українців за кордоном. Четвертий епізод про проблеми легалізації перебування в Польщі вийшов 29 липня.

Це перший наративний подкаст від Радіо Свобода. Кожен епізод розповідає історію одного або декількох українців за кордоном, окреслює їхні проблеми та шукає вирішення разом з експертами.

Вдома не всі | Трейлер нового подкасту Радіо Свобода про життя заробітчан
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Вдома не всі | Трейлер нового подкасту Радіо Свобода про життя заробітчан
відео Радіо Свобода

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Перші три епізоди розповідають про українців у Чехії: про те, як на них вплинула пандемія коронавірусу, та які проблеми залишаються для них актуальними вже багато років. Послухати їх можна на сайті Радіо Свобода, а також платформах Apple Podcasts та Google Podcasts.

Епізод 1: Без прав і захисту на роботі в Чехії

Втратити роботу під час пандемії неприємно, але ще гірше – опинитися без роботи в чужій країні, як мільйони українських заробітчан у ЄС. У Чехії, тисячі таких українців змушені покладатися на допомогу громадських організацій. Але найменш захищеними залишаються українські нелегальні працівники.

Вдома не всі | Без прав і захисту на роботі в Чехії
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Вдома не всі | Без прав і захисту на роботі в Чехії
відео Радіо Свобода

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Епізод 2: Самозахист трудових прав у Чехії

Понаднормові робочі години в поганих умовах – це те, що українські заробітчани чомусь звикли терпіти. Та що робити, якщо навіть після такої важкої праці роботодавці відмовляються платити? Під час локдауну в Чехії, сотні українців опинилися в такій ситуації і знайшли спосіб боротися за свої гроші.

Вдома не всі | Самозахист трудових прав у Чехії
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Вдома не всі | Самозахист трудових прав у Чехії
відео Радіо Свобода

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Епізод 3: Казка про українських емігрантів

Українських емігрантів за кордоном мільйони, і в кожного своя історія. Проте об’єднує їх постійна дилема: як можна швидко інтегруватися в чужій країні, але водночас зберегти свою культуру? У Чехії, де українців щонайменше 166 тисяч, цього досягають за допомогою простої української казки.

Вдома не всі | Казка про українських емігрантів
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Вдома не всі | Казка про українських емігрантів
відео Радіо Свобода

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Епізод 4: Напівлегальні українці Польщі

За останні роки до Польщі переїхали понад мільйон українців, і польські воєводства перестали справлятися з величезним потоком заявок на перебування в країні. Тому сотні тисяч українців можуть два роки очікувати дозволу залишитися з однією тільки довідкою, яка не дає їм повних прав.

Вдома не всі | Напівлегальні українці Польщі
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Вдома не всі | Напівлегальні українці Польщі
відео Радіо Свобода

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«Вдома не всі» – авторський подкаст Артура Корнієнка, отримувача журналістської стипендії імені Вацлава Гавела від Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода від України у 2020-2021 академічному році.

Про ідею та роботу над проєктом Корнієнко розповів в інтерв’ю Людмилі Ваннек, журналістці та авторці подкасту «Свобода за тиждень».

ПОДКАСТ із Людмилою Ваннек | Артур Корнієнко про «Вдома не всі»
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ПОДКАСТ із Людмилою Ваннек | Артур Корнієнко про «Вдома не всі»
відео Радіо Свобода

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«Вдома не всі» – це один із подкастів Радіо Свобода. На сайті, а також на платформах Apple Podcasts та Google Podcasts щодня виходить подкаст «Радіо Донбас.Реалії». Щосуботи виходять подкасти «Історична свобода», «Свобода за тиждень», «Суботнє інтерв’ю» та «Крим за тиждень».

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