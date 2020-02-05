Для чого Естонія запроваджує безплатний транспорт

У Таллінні експеримент із безплатним транспортом почався 2011 року. Тепер же безплатні автобуси з’єднують не лише райони столиці, але і міста Естонії. На дев’ятий рік експерименту урядовці цієї балтійської країни підраховують… вигоду від запровадження безплатного транспорту. Тож навіщо естонці зробили проїзд безплатним, як транспортні компанії тримаються на плаву і чи можливе таке в Україні?