Громадський транспорт під час карантину. Чому у Франції немає заторів?

У Франції черги на ремонт та купівлю велосипедів і самокатів. Після пом’якшення карантину французи почали шукати альтернативні засоби пересування, щоб уникати поїздок у громадському транспорті. Французька влада не припиняла роботу громадського транспорту у великих містах, як це відбувається в Україні. На вулицях немає величезних заторів, автівки та велосипедисти вільно пересуваються вулицями. Влада збільшує кількість велодоріжок та велопарковок, бо люди наразі ще побоюються користуватися громадським транспортом.