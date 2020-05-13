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13 травня 2020, Київ 20:36
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Громадський транспорт під час карантину. Чому у Франції немає заторів?

Громадський транспорт під час карантину. Чому у Франції немає заторів?
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Громадський транспорт під час карантину. Чому у Франції немає заторів?

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У Франції черги на ремонт та купівлю велосипедів і самокатів. Після пом’якшення карантину французи почали шукати альтернативні засоби пересування, щоб уникати поїздок у громадському транспорті. Французька влада не припиняла роботу громадського транспорту у великих містах, як це відбувається в Україні. На вулицях немає величезних заторів, автівки та велосипедисти вільно пересуваються вулицями. Влада збільшує кількість велодоріжок та велопарковок, бо люди наразі ще побоюються користуватися громадським транспортом.

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