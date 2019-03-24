Крим. Хоч гроші «з неба»

П’ять років Росія «розплачується» за анексію Криму, «закачуючи» у півострів мільярди доларів. За час анексії економіка Росії «просіла», – це підтверджують аналітики «Блумберг». За 5 років Росія втратила 150 мільярдів доларів. Російський бізнесмен Дмитро Потапенко вважає, що будівництво Керченського мосту та траси «Таврида» не зробили кримчан більш платоспроможними. Головний редактор видання «Комерсант» Дмитро Бутрін підрахував, що за часи анексії Росія інвестувала в Крим 1.1 трильйона рублів, а з іншого боку понад 700 російських компаній та фізичних осіб потрапили під санкції США. Зараз у Вашингтоні обговорюють нові фінансові обмеження, що можуть запровадити вже цього року. Чи не заважка це ноша для російського бюджету? Скільки Росія втратила через анексію і скільки вже витратила на півострів? Чи ефективні російські вливання та чи зажили кримчани краще?