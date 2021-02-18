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18 лютого 2021, Київ 10:08
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«Однозначно вийшов би ще раз» – поранений майданівець про Революцію гідності (відео)

«Однозначно вийшов би ще раз» – поранений майданівець про Революцію гідності (відео)
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«Однозначно вийшов би ще раз» – поранений майданівець про Революцію гідності (відео)

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Режисер Володимир Бондаренко в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року був поранений у стегно й спину під час протистояння із силовиками. Досі відчуває болі. Він розповідає Радіо Свобода, що готовий вийти на протест ще раз і ні про що не жалкує, та все ж, якою ціною вдалося здобути гідність?

18 лютого 2014 року в центрі Києва загострилося протистояння між учасниками Революції гідності та силовиками. Цей день став фактично відліком нових подій, які призвели до загибелі понад сотню людей. Впродовж Революції гідності постраждало близько 2,5 тисяч осіб.

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