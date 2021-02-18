18 лютого 2014 року в центрі Києва загострилося протистояння між учасниками Революції гідності та силовиками. Цей день став фактично відліком нових подій, які призвели до загибелі понад сотню людей. Впродовж Революції гідності постраждало близько 2,5 тисяч осіб.
«Однозначно вийшов би ще раз» – поранений майданівець про Революцію гідності (відео)
Режисер Володимир Бондаренко в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року був поранений у стегно й спину під час протистояння із силовиками. Досі відчуває болі. Він розповідає Радіо Свобода, що готовий вийти на протест ще раз і ні про що не жалкує, та все ж, якою ціною вдалося здобути гідність?
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак
Києво-Печерська лавра. Хто поверне українську святиню до заповітів Феодосія?
-
-
-
-
-
Ігор Роздобудько
Кіндрат Рилєєв (1795–1826) захоплювався Україною, живучи на Дону
-
Ірина Костенко, Ірина Халупа
Сім чудес Трипільської культури. Куди ж поділися трипільці?
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ