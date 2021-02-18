Режисер Володимир Бондаренко в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року був поранений у стегно й спину під час протистояння із силовиками. Досі відчуває болі. Він розповідає Радіо Свобода, що готовий вийти на протест ще раз і ні про що не жалкує, та все ж, якою ціною вдалося здобути гідність?