Праворадикали принесли на Банкову і поклали під ноги поліції похоронні вінки під час акції «Національного корпусу» та «Національних дружин». Як пояснили вони – це «символ початку похоронів». Крім того на акції були матері та рідні учасників бойових дій на сході України, які теж звернулися до Адміністрації президента з вимогами припинити корупцію в оборонній сфері. Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький під час акції заявив, що має наміри боротися проти чинного президента. «Ми будемо тепер боротися, щоб ця людина, яка не збирається здавати своїх подільників, не була президентом», – сказав Білецький. «Національні дружини» пов'язують із полком «Азов» та партією «Національний корпус». Про свою мету організація «Національні дружини» зазначає, що прагне «покращити безпекову ситуацію в державі» і забезпечити порядок на вулицях, але самі неодноразово вдавалися до силових методів і порушення правопорядку. За рішенням ЦВК «Національні дружини» є серед офіційних спостерігачів за президентськими виборами 2019 року. Лідери організації обіцяють застосовувати силу на дільницях у разі порушень і бездіяльності влади, у МВС наполягають, що лише уряд має такі повноваження. У листі, адресованому Авакову від 15 березня, французький посол Ізабель Дюмон від імені своїх колег-послів написала, що «група G7 стурбована екстремістськими політичними рухами в Україні, насильницькі дії яких тривожать» 31 березня в Україні відбудуться вибори президента.