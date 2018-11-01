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01 Листопад 2018, Київ 23:43
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«Ніколи більше». Акція солідарності до 100-річчя Листопадового чину – відео

«Ніколи більше». Акція солідарності до 100-річчя Листопадового чину – відео
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У Львові кілька десятків представників різних громадянських середовищ запалили свічки і помолились на Личаківському цвинтарі на військових меморіалах, де поховані українські та польські воїни, які загинули у братовбивчій українсько-польській війні у 1918–1919 роках.Також віддали шану бійцям, які загинули на Донбасі і Героям Небесної сотні. Уперше молитва єдності відбулась одночасно у кількох українських і польських містах з нагоди 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

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