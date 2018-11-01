У Львові кілька десятків представників різних громадянських середовищ запалили свічки і помолились на Личаківському цвинтарі на військових меморіалах, де поховані українські та польські воїни, які загинули у братовбивчій українсько-польській війні у 1918–1919 роках.Також віддали шану бійцям, які загинули на Донбасі і Героям Небесної сотні. Уперше молитва єдності відбулась одночасно у кількох українських і польських містах з нагоди 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).