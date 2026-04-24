20 000 плюшевих ведмедиків, кожен з яких символізує викрадену Росією дитину під час повномасштабного вторгнення. Така інсталяція з’явилася на Національній алеї у Вашингтоні під час акції, мета якої – привернути увагу до долі тисяч українських дітей, яких з 2022 року насильно вивезли до Росії. США виділили 25 мільйонів доларів на допомогу у поверненні та реабілітації цих дітей. Організатори акції – громадські організації «Razom for Ukraine» та «American Coalition for Ukraine» – заявляють, що їхня мета – продовжувати привертати увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми.