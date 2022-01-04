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21 рік тюрми за війну проти України – громадянина Чехії засудили за тероризм (відео)

21 рік тюрми за війну проти України – громадянина Чехії засудили за тероризм (відео)
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21 рік тюрми за війну проти України – громадянина Чехії засудили за тероризм (відео)

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Празький суд виніс заочний вирок громадянину Чехії Мартіну Сукупу. 49-річний чоловік, згідно з матеріалами справи, в 2014 році їздив на Донбас та воював у лавах угруповання «ДНР» проти України.

Засуджений бойовик за позивним «Чех» й сам не приховував своєї участі. Вихвалявся у соцмережах нагородами, а в інтерв’ю на території ОРДЛО розповідав – коли приїхав та навіщо. За даними слідства, Мартін Сукуп воював на Донбасі щонайменше 4 роки. Зокрема командував танковою ротою у боях поблизу Краматорська, Горлівки та Іловайська. 21 рік за скоєння терористичного акту чех отримав заочно, адже поліція досі не може знайти його. Це вже не перший реальний вирок громадянам Чехії за участь у війні проти України. З початку збройного конфлікту на сході України чеськими правоохоронцями відкрито понад 20 карних справ проти чехів, які воювали на Донбасі і обвинувачуються за це в тероризмі.

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