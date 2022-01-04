Засуджений бойовик за позивним «Чех» й сам не приховував своєї участі. Вихвалявся у соцмережах нагородами, а в інтерв’ю на території ОРДЛО розповідав – коли приїхав та навіщо. За даними слідства, Мартін Сукуп воював на Донбасі щонайменше 4 роки. Зокрема командував танковою ротою у боях поблизу Краматорська, Горлівки та Іловайська. 21 рік за скоєння терористичного акту чех отримав заочно, адже поліція досі не може знайти його. Це вже не перший реальний вирок громадянам Чехії за участь у війні проти України. З початку збройного конфлікту на сході України чеськими правоохоронцями відкрито понад 20 карних справ проти чехів, які воювали на Донбасі і обвинувачуються за це в тероризмі.