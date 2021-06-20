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50 років тому знайшли скіфську пектораль: 7 фактів про копію та оригінал (відео)

50 років тому знайшли скіфську пектораль: 7 фактів про копію та оригінал (відео)
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50 років тому знайшли скіфську пектораль: 7 фактів про копію та оригінал (відео)

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21 червня 2021 року буде пів століття відтоді, як унікальна скіфська пектораль опинилася в українській колекції коштовних знахідок

21 червня 2021 року буде пів століття відтоді, як унікальна скіфська пектораль опинилася в українській колекції коштовних знахідок. Самій прикрасі 2400 років, вона чоловіча і, скоріш за все, належала комусь із царського роду. В Музеї історичних коштовностей у Києві виставлена копія скіфської пекторалі. Її вважають найкращою копією. Вона виконана із бронзи та покрита позолотою, в той час як оригінал повністю із золота 958-ї проби. Радіо Свобода побувало в музеї, щоб побачити оригінал пекторалі. Розкриваємо 7 цікавих фактів про цю знахідку.

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