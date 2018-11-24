Молебень за жертвами Голодомору 1932–1933 років відбувся в Києві біля Меморіалу жертв Голодомору. Після його завершення виступив президент України Петро Порошенко і наголосив, що відповідальність за злочин штучного голоду несе Росія, як правонаступниця СРСР. Президент нагадав, що знищення і переслідування за радянських часів зазнавали всі, хто осмілився говорити вголос про Голодомор в Україні. Президент України оголосив початок щорічної акції «Запали свічку». Навколо Меморіалу люди запалили сотні лампадок, розклали колоски, кетяги калини та шматочки хліба.