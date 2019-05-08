Експерименти над дітьми в концтаборі «Аушвіц». Спогади Анни Данилової

Уродженка Білорусі Анна Данилова потрапила до концтабору «Аушвіц», коли їй було три роки. Відтоді вона ніколи не бачила своїх рідних, а коли її взяла на виховання українська родина, і взагалі загубила слід власної біографії. Упродовж десятиліть жінка жила з відчуттям, що питань у її житті більше, ніж відповідей. Адже витатуйований номер на руці, страшні спогади і підірване здоров’я зовсім не в’язалися з розповідями батьків. Лише у 1990-х роках Анна Данилова дізналася, де і коли народилася, хто її біологічні батьки і як опинилася на «фабриці смерті» у польському Освенцимі. Свою історію вона розповіла Радіо Свобода.