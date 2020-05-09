З ранку, 9 травня, до Вічного вогню у Парку Слави у Києві усі бажаючі несуть квіти, з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Поліція людей пропускає по двоє й попереджає про безпечна дистанцію в умовах епідемії. Крім того кожен обов’язково має одягнути захисну маску. Традиційно, заборонено носити комуністичну символіку, за наявність такої поліцейські складали протоколи. З квітами прийшов і очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій, разом із народним депутатом Вадимом Новинським провели молебен. Раніше народний депутат заявляв, що у нього діагностували хворобу COVID-19. За неофіційною інформацією, минулого місяця коронавірус виявили і в митрополита Онуфрія, однак церква офіційно цього не підтвердила. Попри обмеження поліцією на вхід до Парку Слави, відкритою була територія «Національного музею історії України у Другій світовій війні». Детальніше дивіться у відео Радіо Свобода.