Розслідувати факти побиття поліцією активістів та унеможливити подібне у майбутньому, переатестувати спецпідрозділи МВС та заборонити їхнім працівникам закривати обличчя і працювати без знаків розрізнення. Акцію з такими вимогами із назвою «Бандера, вставай!» провели в урядовому кварталі представники, зокрема, таких організацій: «С14», «Традиція та порядок», «Правий сектор», «Автомайдан». До акції долучилися правозахисники та кілька народних депутатів. Приводом для протесту стало затримання активістів на політичній акції у Києві 9 лютого, під час якого один із поліцейських, зокрема, вигукнув: «Лягай, Бандеро!»