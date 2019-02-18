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18 Лютий 2019, Київ 22:29
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Праворадикали і правозахисники під будівлею МВС вимагали реформи поліції – відео

Праворадикали і правозахисники під будівлею МВС вимагали реформи поліції – відео
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Розслідувати факти побиття поліцією активістів та унеможливити подібне у майбутньому, переатестувати спецпідрозділи МВС та заборонити їхнім працівникам закривати обличчя і працювати без знаків розрізнення. Акцію з такими вимогами із назвою «Бандера, вставай!» провели в урядовому кварталі представники, зокрема, таких організацій: «С14», «Традиція та порядок», «Правий сектор», «Автомайдан». До акції долучилися правозахисники та кілька народних депутатів. Приводом для протесту стало затримання активістів на політичній акції у Києві 9 лютого, під час якого один із поліцейських, зокрема, вигукнув: «Лягай, Бандеро!»

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