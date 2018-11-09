У громадському транспорті Києва протягом двох тижнів відбуватиметься перфоманс «Ті, що блукають». В автобусі №24 та тролейбусі №38 із 12 листопада можна буде побачити виступи акторів театру-студії «МІФ». П'ятеро акторів – студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка – читатимуть театралізовані монологи за сценарієм, написаним на підставі реальних свідчень очевидців Голодомору 1932–1933 років. Вони перевтіляться в героїв моторошного часу і промовлятимуть до пасажирів, наче з минулого. Перфоманс відбуватиметься між зупинками: Площа Слави – Парк Вічної Слави – Церква Спаса на Берестові, Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» – Парк Вічної Слави – Площа Слави з 12 по 23 листопада (крім 17 та 18) в період з 12:00 до 13:00. Перфоманс підготували спільними зусиллями Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» та київського театру-студії «МІФ» до відзначення 85-х роковин Голодомору-геноциду. Першими виставу побачили журналісти та пасажири, які на час презентації їхали автобусом №24.