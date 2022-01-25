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Жорсткі затримання, сутички і сльозогінний газ: у Києві представники SaveФОП штурмували Раду (відео)

Жорсткі затримання, сутички і сльозогінний газ: у Києві представники SaveФОП штурмували Раду (відео)
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Жорсткі затримання, сутички і сльозогінний газ: у Києві представники SaveФОП штурмували Раду (відео)

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Близько 2 тисяч людей взяли участь в акції ініціативи SaveФОП під Верховною Радою у Києві 25 січня 2022 року.

Учасники мітингу, організованого рухом SaveФОП, вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1, які стосуються змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо «створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності». Мітингувальники намагалися прорватися до Верховної Ради, вимагаючи, щоб народні депутати звернули на них увагу. Правоохоронці жорстко затримували учасників акції, застосовували сльозогінний газ. Поліцейські виводили з місця акції десятки людей, є постраждалі.

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