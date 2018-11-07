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07 Листопад 2018, Київ 16:50
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«Їх уже багато»: чому водії авто на єврономерах пікетують Верховну Раду – відео

«Їх уже багато»: чому водії авто на єврономерах пікетують Верховну Раду – відео
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Обмежений рух у центрі Києва та сотні автомобілів на європейських номерах. Їх водії від ранку 7 листопада пікетують Верховну Раду. Організатори акції «Автоєвросила» вимагають підтримати «народні правки» до законопроектів №8487, 8488. Одна з основних вимог стосується акцизу на ввезення іноземних автомобілів. Протестувальники хочуть, аби до законопроектів внесли правки, які стосуються коефіцієнту віку у формулі розрахунку акцизу. У разі не внесення змін до законопроектів організатори обіцяють «безстрокові акції в кожній області України».

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