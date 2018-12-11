Під посольством ЄС у Києві громадські активісти мітингували на підтримку українських політв’язнів, військовополонених та цивільних заручників, які утримуються у Росії, анексованому нею Криму та угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі. Таким чином вони долучилися до глобальної акції #SaveOlegSentsov із нагоди вручення Сенцову премії Сахарова, яка триває вже кілька днів у різних країнах світу. Серед озвучених сьогодні вимог було створення єдиної платформи для переговорів щодо звільнення усіх «в’язнів Кремля», оскільки, зазначають, єдина наявна на сьогодні платформа – у Мінську ­– стосується тільки конфлікту на сході України.