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11 Грудень 2018, Київ 14:05
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У Києві активісти вимагають офіційних переговорів щодо звільнення всіх «в’язнів Кремля» – відео

У Києві активісти вимагають офіційних переговорів щодо звільнення всіх «в’язнів Кремля» – відео
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Під посольством ЄС у Києві громадські активісти мітингували на підтримку українських політв’язнів, військовополонених та цивільних заручників, які утримуються у Росії, анексованому нею Криму та угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі. Таким чином вони долучилися до глобальної акції #SaveOlegSentsov із нагоди вручення Сенцову премії Сахарова, яка триває вже кілька днів у різних країнах світу. Серед озвучених сьогодні вимог було створення єдиної платформи для переговорів щодо звільнення усіх «в’язнів Кремля», оскільки, зазначають, єдина наявна на сьогодні платформа – у Мінську ­– стосується тільки конфлікту на сході України.

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