«Радикали» зібрали на «всеукраїнську акцію» декілька сотень учасників та працівників «Електронмашу» – відео

У центрі Києва під стінами Кабінету міністрів України зібралося декілька сотень людей, здебільшого похилого віку, на акцію, яку раніше анонсували як страйк проти підвищення ціни на газ. Тим не менш, частина людей не змогла пояснити Радіо Свобода чому прийшли, інші ж вимагали «справедливих тарифів». Лідер політичної сили, під прапорами якої зібралися люди, зі сцени висловлював загальні суб’єктивні речі про «стан країни», а потім усі рушили до Кабміну, де пообіцяли особисто прем’єр-міністру Володимиру Гройсману вручити «резолюцію із вимогами».