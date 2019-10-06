У центрі столиці України, на майдані Незалежності, 6 жовтня відбулося віче «Зупинимо капітуляцію!». Приводом для проведення заходу активісти назвали протидію «будь-яким спробам влади ухвалити рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією, як «формула Штайнмаєра», «особливий статус» для Донбасу». Пізніше тисячі людей рушили в урядовий квартал, спочатку до Офісу президента, а потім – до Верховної Ради та Кабінету міністрів. За даними поліції, в акції взяли участь близько 10 тисяч людей. Організатори акції заявляють про 25-50 тисяч.