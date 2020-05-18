Під будівлею слідчого управління Служби безпеки України в Києві зібралося кілька сотень людей на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. Раніше Стерненко повідомляв, що, за його інформацією, йому збираються оголосити підозру у вбивстві. Натомість він стверджує, що це був самозахист. Одеський активіст Сергій Стерненко після візиту до київського управління Служби безпеки України повідомив, що він – «потерпілий, а не підозрюваний» у справі про напад на нього. В СБУ ж заявили, що Стерненка викликали «для проведення окремих слідчих та процесуальних дій, які на даний момент часу не пов’язані з оголошенням йому про підозру». Разом з тим в СБУ додали: «Активізація навколо цієї справи в інформаційному полі є нічим іншим, як свідомим намаганням загострити ситуацію в публічній площині та створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування. Яке, на жаль, не поверне до життя вбиту раніше людину».