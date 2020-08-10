Під стінами посольства Білорусі в Україні 10 серпня кілька десятків людей вийшли на знак протесту проти оголошених білоруською ЦВК попередніх результатів президентських виборів, за якими переміг Олександр Лукашенко, та затримання активістів у цій країні. Під час штовханини на акції затримали колишнього політв’язня Кремля, кримчанина Олександра Кольченка та ще кількох осіб. Як повідомили правоохоронці, кількох людей затримали начебто за те, що ті намагалися жбурляти яйця в бік посольства.