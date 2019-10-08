Американця, який воював на Донбасі, взяли під варту – відео

Вінницький апеляційний суд, скасувавши домашній арешт, як запобіжний захід для колишнього американського військового Крейґа Ленґа , постановив тримати його 60 діб під вартою.

Проти домашнього арешту виступила прокуратура, яка не погодилася із рішенням суду першої інстанції та подала апеляцію, вимагаючи взяти під варту Ленґа.

Прокурор, Олеся Тарадай наполягала на екстрадиційній перевірці, та перебування Крейґа в СІЗО.

Під час розгляду справи головуючий суддя Анатолій Кривошея з’ясовував, чому американець перебуває в Україні, і чи не пов’язано його перебування із розшуком.

Американські правоохоронці обвинувачують свого громадянина у розбої та умисному вбивстві двох людей у штаті Флорида у 2018 році. Адвокати ж американця кажуть, що віддавати Ленґа в США не можна, бо він воював як доброволець на Донбасі, а у Сполучених Штатах йому загрожує смертна кара. Тому із вироком суду, винесеним 8 жовтня, не погоджуються, оскільки, як зазначив Дмитро Моргун, адвокат Ленґа вважає йог не справедливим.

Адвокати американця не бачать необхідності в перебуванні Крейґа Ленґа під вартою, оскільки звинувачений, перебуваючи під домашнім арештом, виконував всі умови цілодобового домашнього арешту, вчасно з’являвся в суді. А тому, кажуть, звертатимуться до Європейського суду з прав людини.