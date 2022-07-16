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Українські війська використовують на полі бою американські гаубиці (відео)

Українські війська використовують на полі бою американські гаубиці (відео)
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Українські війська використовують на полі бою американські гаубиці (відео)

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Українські військовослужбовці 14 липня застосували американські гаубиці M777 на полі бою на сході України. Минулого місяця США відправили Україні чергову партію 155-мм буксируваних гаубиць M777.

Українські військовослужбовці 14 липня застосували американські гаубиці M777 на полі бою на сході України. Минулого місяця США відправили Україні чергову партію 155-мм буксируваних гаубиць M777. Артилерійські системи є частиною пакету військової допомоги США націленої на боротьбу з повномасштабним вторгненням Росії, яке почалося 24 лютому. Залежно від типу використовуваного снаряда, гаубиця M777, яка має швидкість стрільби до п'яти пострілів на хвилину, має дальність стрільби від 24 до понад 30 кілометрів. На околиці Харкова історик Роман Семенига провів мотиваційну лекцію українським військовослужбовцям. Він пройшов з ними по їхніх позиціях і поговорив з батальйоном, щоб підняти моральний дух.

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