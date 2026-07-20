У Великій Британії змінився прем’єр-міністр. Король Карл Третій сьогодні прийняв відставку Кіра Стармера й офіційно доручив сформувати уряд новому лідеру лейбористів Енді Бернему. Політику 56 років. Дев’ять років він очолював другий за величиною міський регіон Англії. Тепер обіцяє перезавантажити всю країну. Але що зміниться не лише для британців, а й для України, Росії та європейських союзників Лондона?