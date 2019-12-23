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23 грудня 2019, Київ 22:04
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Ветерана Антоненка, підозрюваного у «справі Шеремета», суд залишив під вартою

Ветерана Антоненка, підозрюваного у «справі Шеремета», суд залишив під вартою
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Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив під вартою сержанта Сил спеціальних операцій та музиканта Андрія Антоненка, одного із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Захисники Антоненка наполягали на тому, що прокуратура не довела обґрунтованості підозри, висунутої Антоненку, та що він є відомою та порядною людиною, тож може отримати м’якший запобіжний захід. Підтримати Антоненка, а також запропонувати взяти його на поруки прийшли активісти, ветерани і опозиційні політики.

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