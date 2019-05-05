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05 Травень 2019, Київ 19:41
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Сербські протестувальники, які вимагають відставки Вучича, створили «вільну зону» – відео

Сербські протестувальники, які вимагають відставки Вучича, створили «вільну зону» – відео
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Тисячі протестувальників із Сербії приєдналися до 22-го недільного антиурядового маршу 4 травня в Белграді. Організатори встановили намет, який назвали «вільною зоною», де вони зобов'язалися представляти незалежні новини і щовечора інформувати громадян. Опозиціонери стверджують, що телебачення – як державне так і всі приватні канали – не подає обʼєктивної інформації про протести. Антиурядові марші з вимогою відставки президента Сербії Александра Вучича тривають від грудня минулого року. Приводом до них стало побиття опозиційного лідера Борка Стефановича. Вучича звинувачують у придушенні демократичних свобод, переслідуванні політичних опонентів і посиленні контролю над ЗМІ. Він заперечує ці звинувачення. (Відео Балканської редакції Радіо Свобода)

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