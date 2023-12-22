У ніч на 22 грудня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши при цьому 28 безпілотників типу Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За повідомленням, сили протиповітряної оборони збили 24 ударні БпЛА. Вибухи цього разу лунали, зокрема, у в українській столиці. Місцева влада повідомила про влучання в Соломʼянському, Голосіївському і Дарницькому районах, дві людини постраждали. Наслідки влучання у багатоквартирний будинок в Солом'янському районі Києва – дивіться у відео.