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Нічний удар по Києву: наслідки влучання в багатоповерхівку (відео)

Нічний удар по Києву: наслідки влучання в багатоповерхівку (відео)
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Нічний удар по Києву: наслідки влучання в багатоповерхівку (відео)

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У ніч на 22 грудня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши при цьому 28 безпілотників типу Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За повідомленням, сили протиповітряної оборони збили 24 ударні БпЛА. Вибухи цього разу лунали, зокрема, у в українській столиці. Місцева влада повідомила про влучання в Соломʼянському, Голосіївському і Дарницькому районах, дві людини постраждали. Наслідки влучання у багатоквартирний будинок в Солом'янському районі Києва – дивіться у відео.

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