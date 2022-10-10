Російська атака по Києву: є загиблі

«Сьогодні, 10 жовтня, вранці ворог розпочав масований обстріл Києва. Найбільше потраплянь у середмісті столиці. На даний час відомо про 12 постраждалих, 5 людей загинуло. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та охорону місць події по всій території столиці», – йдеться у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання російських ракет в об‘єкти критичної інфраструктури міста.

Згодом Кличко попередив – загроза нових ударів триває.

10 жовтня Росія атакувала Україну 75 ракетами, більшість з них сили ППО знищили, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.