У ніч на 31 липня російські військові вдарили по Києву безпілотниками і ракетами – найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Відомо про 6 загиблих, серед них – дитина, хлопчик шести років. Понад 50 отримали поранення. У Святошинському районі столиці в одному з будинків обвалився під’їзд. Під завалами шукають людей. Усього сили РФ вночі випустили більше 300 дронів та 8 ракет по Україні, повідомив Зеленський. Київ був основною ціллю удару. Також постраждала Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область.