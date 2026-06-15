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Атака РФ на Києво-Печерську лавру: деталі та перші кадри після обстрілу (відео)

Атака РФ на Києво-Печерську лавру: деталі та перші кадри після обстрілу (відео)
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Атака РФ на Києво-Печерську лавру: деталі та перші кадри після обстрілу (відео)

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Під час атаки масованої комбінованої атаки на Київ російський безпілотник влучив у будівлю Успенського собору Києво-Печерської лаври, після чого покрівля храму зайнялася. Пожежа вкрила весь дах.

Священнослужителі та працівники Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» рятували музейні експонати, які були на виставці у храмі, а також усі інші церковні речі.

Це вже друге пошкодження Лаври внаслідок російських ударів за час повномасштабної війни.

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