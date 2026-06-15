Священнослужителі та працівники Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» рятували музейні експонати, які були на виставці у храмі, а також усі інші церковні речі.



Це вже друге пошкодження Лаври внаслідок російських ударів за час повномасштабної війни.