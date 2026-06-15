Священнослужителі та працівники Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» рятували музейні експонати, які були на виставці у храмі, а також усі інші церковні речі.
Це вже друге пошкодження Лаври внаслідок російських ударів за час повномасштабної війни.
Атака РФ на Києво-Печерську лавру: деталі та перші кадри після обстрілу (відео)
Священнослужителі та працівники Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» рятували музейні експонати, які були на виставці у храмі, а також усі інші церковні речі.
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