Це відео знімали прямо під час масштабної атаки на Київ: що кажуть постраждалі та очевидці

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілів у столиці. Внаслідок прямого влучання у багатоповерхівку завалився цілий під'їзд, ще декілька багатоквартирних будинків пошкоджені. В іншому районі столиці внаслідок падіння ракети вигоріла частина будинку. Більшість мешканців на той час перебували в укритті. Вийшли, а будинок згорів. Як оговтуються кияни після масованого ракетного удару по Києву – дивіться у відео.