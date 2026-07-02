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Це відео знімали прямо під час масштабної атаки на Київ: що кажуть постраждалі та очевидці

Це відео знімали прямо під час масштабної атаки на Київ: що кажуть постраждалі та очевидці
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Це відео знімали прямо під час масштабної атаки на Київ: що кажуть постраждалі та очевидці

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Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілів у столиці. Внаслідок прямого влучання у багатоповерхівку завалився цілий під'їзд, ще декілька багатоквартирних будинків пошкоджені. В іншому районі столиці внаслідок падіння ракети вигоріла частина будинку. Більшість мешканців на той час перебували в укритті. Вийшли, а будинок згорів. Як оговтуються кияни після масованого ракетного удару по Києву – дивіться у відео.

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