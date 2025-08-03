Три приватні будинки зруйновані вщент, ще зо два десятки пошкоджені так, що невідомо, чи вдасться їх відновити. У 12-ти багатоповерхівках повилітали вікна. Такі наслідки російського ракетного удару, що його завдали російські війська ввечері 2 серпня по Миколаєву. Ракета, за даними моніторингових пабліків, попередньо Х-22, влетіла у густу житлову забудову. Постраждали семеро людей. Про наслідки атаки в сюжеті Радіо Свобода.