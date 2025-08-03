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Атака РФ на Миколаїв: зруйновані приватні будинки в житловому районі (відео)

Атака РФ на Миколаїв: зруйновані приватні будинки в житловому районі (відео)
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Атака РФ на Миколаїв: зруйновані приватні будинки в житловому районі (відео)

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Три приватні будинки зруйновані вщент, ще зо два десятки пошкоджені так, що невідомо, чи вдасться їх відновити. У 12-ти багатоповерхівках повилітали вікна. Такі наслідки російського ракетного удару, що його завдали російські війська ввечері 2 серпня по Миколаєву. Ракета, за даними моніторингових пабліків, попередньо Х-22, влетіла у густу житлову забудову. Постраждали семеро людей. Про наслідки атаки в сюжеті Радіо Свобода.

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