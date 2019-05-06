У Росії офіційно підтвердили загибель 41 людини внаслідок аварії літака, що зазнав аварії в аеропорті «Шереметьєво» столиці Москви. Також офіційно заявляли про сім потерпілих, із яких принаймні двоє перебувають у тяжкому чи й украй тяжкому стані, з опіками і отруєнням продуктами горіння. За іншими повідомленнями, до лікарів за наслідками катастрофи звернулися 19 осіб. Пасажирський літак російської моделі «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) авіакомпанії «Аерофлот», що вилетів із Москви рейсом до Мурманська з 78 людьми на борту, майже відразу після злету запросив аварійну посадку, після того радіозв’язок із ним зник. Літак, грубо приземлившись, кілька разів ударився об поверхню злітно-посадкової смуги, пошкодив шасі і спалахнув. Хвостова частина літака повністю згоріла. Саме пожежа і стала причиною загибелі людей. (Відео Reuters, Associated Press)