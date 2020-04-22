Автопробіг у Запоріжжі та Одесі: учасники вимагали підтримки бізнесу в умовах карантину

22 квітня у Запоріжжі та Одесі відбулися акції на підтримку малого та середнього бізнесу, який був змушений тимчасово припинити роботу на час карантину. У Запоріжжі учасники акції проїхалися автівками центральним проспектом міста, зробивши зупинки біля будівель Запорізької ОДА та мерії. Там представник протестувальників передала офіційне звернення до органів влади з вимогами. Поспілкуватися з представником протестувальників не вийшли ані посадовці Запорізької ОДА, ані представники мерії. У преслужбі Запорізької мерії Радіо Свобода повідомили, що пропозиції і вимоги учасників акції будуть враховані при розробці місцевої програми виходу з кризи, зокрема щодо підтримки місцевого бізнесу. В Одесі в акції «Всеукраїнської професійної асоціації підприємців» взяли участь кілька сотень активістів. Організатори кажуть, що обрали дату проведення через засідання уряду – міністри мали ухвалити рішення про продовження або пом'якшення карантину. Проте один з керівників асоціації – радник міського голови Геннадія Труханова. Акцію також підтримав народний депутат Олексій Леонов. 21 квітня міська комісія ТБНС нарешті виконала рекомендацію санітарного лікаря Віктора Ляшка та закрила міські продовольчі ринки. За даними ЗМІ,це рішення ухвалили після тиску з Офісу президента.