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02 Жовтень 2018, Київ 12:02
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Спецоперація українських моряків в Азовському морі – відео

Спецоперація українських моряків в Азовському морі – відео
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Український військово-морський флот через 4 роки після початку російської агресії почав формування своєї бази в Азовському морі. У вересні кораблі туди перекидали спочатку по суші, а потім і по морю. Крім того США офіційно передали Україні два патрульних катери класу «Айленд». Судна довжиною 33 метри і максимальною швидкістю до 30 вузлів служили в складі берегової охорони США з 1988 року. Журналісти Донбас.Реалії побували на церемонії передачі катерів, щоб одними з перших дізнатися про плюси і мінуси суден. А також про те, чому «Айленди» дають тільки зараз, хоча американська сторона готова була зробити це ще 4 роки тому. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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