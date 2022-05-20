З «Азовсталі» продовжують вивозити військових. Ще одна група прибула до окупованої Оленівки

17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових. Станом на 19 травня командування полку «Азов», який із іншими підрозділами був на «Азовсталі», залишається на території заводу. Командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що військове керівництво України наказало захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти свої життя та здоров’я.

За даними Генштабу ЗСУ, захисники Маріуполя, утримуючи позиції на «Азовсталі», «не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС».

У Міністерстві оборони РФ стверджують, що зі заблокованого заводу «Азовсталь» у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців. Російські загарбники називають це здачею в полон, тоді як українська сторона називає це операцією із порятунку маріупольського гарнізону, сподіваючись на обмін військових. (Відео AP, Reuters)