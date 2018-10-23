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23 Жовтень 2018, Київ 15:45
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Уперше за 80 років: у Києві разом виступили українські бандуристи з України та США - відео

Уперше за 80 років: у Києві разом виступили українські бандуристи з України та США - відео
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120 бандуристів одночасно виконували українські народні пісні та композиції на слова українських поетів. У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка вперше за багато років виступили разом українські бандуристи з України та Північної Америки. Українська капела бандуристів імені Тараса Шевченка із Детройта в цьому році відзначає свій 100-річний ювілей. Її заснували у 1918 році у Києві, потім були репресії, табори та еміграція до США. Разом із бандуристами з Детройту виступила Національна заслужена капела бандуристів України мені Георгія Майбороди.

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