120 бандуристів одночасно виконували українські народні пісні та композиції на слова українських поетів. У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка вперше за багато років виступили разом українські бандуристи з України та Північної Америки. Українська капела бандуристів імені Тараса Шевченка із Детройта в цьому році відзначає свій 100-річний ювілей. Її заснували у 1918 році у Києві, потім були репресії, табори та еміграція до США. Разом із бандуристами з Детройту виступила Національна заслужена капела бандуристів України мені Георгія Майбороди.