Напередодні інформацію про ходу розповсюджували місцеві депутати від ОПЗЖ. 8 травня у соціальних мережах з’явилися дописи нібито від ОПЗЖ, що учасникам акції пропонують гроші. Однак Іван Особов, депутат місцевої ради від цієї політичної сили, запевнив Радіо Свобода, що інформація про гроші – фейкова. За його словами, її розмістили, зламавши профіль Анастасії Петренко, депутатки від ОПЗЖ у міській раді Слов’янська. На Соборній площі особисто шикував учасників акції Євгеній Ляховой, місцевий депутат від ОПЗЖ. Він же під час ходи вигукував різні гасла. На площі і під час ходи сталося декілька перепалок і сутичок. Невідомий учасник акції кинув на землю та пошкодив звукову апаратуру, яка належить місцевому активісту, керівнику ГО «Слов’янська Січ» Василю Хоменку. З динаміка під час сутички лунали пісні АТО. Активіст написав заяву до поліції. Загалом у акції взяли участь декілька десятків людей. Згодом вони доєдналися до загальноміського мітингу.