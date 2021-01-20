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20 січня 2021, Київ 22:57
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Інавгурація Байдена: я буду президентом для всіх американців – відео

Інавгурація Байдена: я буду президентом для всіх американців – відео
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Інавгурація Байдена: я буду президентом для всіх американців – відео

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Президент США Джо Байден в інавгураційній промові пообіцяв поважати всіх своїх співгромадян, незалежно від того, якими є їхні погляди чи за кого вони голосували на виборах. Перед ним присягу склала віцепрезидентка Камала Гарріс, ставши першою жінкою афроамериканського та азійського походження на цій посаді. Урочистості відбуваються у значно обмеженому обсязі через коронавірусну пандемію і за посиленої охорони через нещодавній штурм Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа. Трамп не прийшов на інавгурацію. (Відео Associated Press)

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