Президент США Джо Байден в інавгураційній промові пообіцяв поважати всіх своїх співгромадян, незалежно від того, якими є їхні погляди чи за кого вони голосували на виборах. Перед ним присягу склала віцепрезидентка Камала Гарріс, ставши першою жінкою афроамериканського та азійського походження на цій посаді. Урочистості відбуваються у значно обмеженому обсязі через коронавірусну пандемію і за посиленої охорони через нещодавній штурм Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа. Трамп не прийшов на інавгурацію. (Відео Associated Press)