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Операція «під чужим прапором» у найближчі дні: Байден про ймовірність вторгнення Росії (відео)

Операція «під чужим прапором» у найближчі дні: Байден про ймовірність вторгнення Росії (відео)
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Операція «під чужим прапором» у найближчі дні: Байден про ймовірність вторгнення Росії (відео)

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Загроза російського вторгнення до України найближчим часом дуже висока – про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, відповідаючи на питання журналістів 17 лютого. (Відео Reuters).

«Дуже висока», – коротко відповів президент США, відповідаючи на питання журналістів про ймовірність вторгнення Росії. За словами Байдена, Росія не відвела «жодного підрозділу» від кордонів України. Він сказав, що отримав від президента Росії Володимира Путіна відповідь на свого листа, але ще не ознайомився з ним, щоб прокоментувати. Водночас Байден висловив думку, що дипломатичний вихід із ситуації досі можливий. Президент США додав, що наразі не має планів знову спілкуватися із Путіним телефоном.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

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