Про це заявив президент США Джо Байден на брифінгу 22 лютого. Байден зазначив, що Сполучені Штати продовжать надавати оборонну допомогу Україні, а також посилювати своїх союзників по НАТО. Президент висловив думку, що Москва готується до подальшого вторгнення в Україну. (Відео: AP та «Голосу Америки»).
Байден оголосив нові санкції щодо Росії за агресію проти України (відео)
Байден розповів про перший пакет санкцій проти Росії через визнання угруповань на Донбасі та вторгнення в Україну. Перші санкції Сполучених Штатів проти Росії за визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі стосуватимуться двох банків, а також зовнішнього державного боргу Москви.
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