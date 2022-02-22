Байден розповів про перший пакет санкцій проти Росії через визнання угруповань на Донбасі та вторгнення в Україну. Перші санкції Сполучених Штатів проти Росії за визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі стосуватимуться двох банків, а також зовнішнього державного боргу Москви.