Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Байден оголосив нові санкції щодо Росії за агресію проти України (відео)

Байден оголосив нові санкції щодо Росії за агресію проти України (відео)
Embed
Байден оголосив нові санкції щодо Росії за агресію проти України (відео)

No media source currently available

0:00 0:09:08 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Байден розповів про перший пакет санкцій проти Росії через визнання угруповань на Донбасі та вторгнення в Україну. Перші санкції Сполучених Штатів проти Росії за визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі стосуватимуться двох банків, а також зовнішнього державного боргу Москви.

Про це заявив президент США Джо Байден на брифінгу 22 лютого. Байден зазначив, що Сполучені Штати продовжать надавати оборонну допомогу Україні, а також посилювати своїх союзників по НАТО. Президент висловив думку, що Москва готується до подальшого вторгнення в Україну. (Відео: AP та «Голосу Америки»).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG